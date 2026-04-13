Tutta vita | Stefano Bollani e Valentina Cenni ospiti in sala per raccontare i dietro le quinte del documentario
Giovedì 16 aprile al Cinema Fulgor prosegue l’intreccio tra cinema e musica con la proiezione di "Tutta Vita", il film documentario, diretto da Valentina Cenni, che racconta un'esperienza creativa straordinaria: una settimana di residenza artistica a Palazzo Lantieri, a Gorizia, dove giganti del.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Stefano Bollani e Valentina Cenni presentano il documentario "Tutta vita": il racconto di un ensemble straordinario di musicisti jazz(askanews) – Parte il primo aprile da Palermo, per proseguire poi a Napoli, Firenze e in tanti cinema in tutta Italia il tour con cui Stefano Bollani...
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