Conferenza stampa fiume di Trump alla Casa Bianca | Fin dove mi spingerò per la Groenlandia? Lo vedrete

Una lunga conferenza stampa di Donald Trump alla Casa Bianca ha suscitato attenzione per le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, con un discorso che ha coperto vari temi di politica interna e internazionale. La discussione si è protratta per circa due ore, caratterizzata da un intervento principale ricco di riflessioni e osservazioni, spesso presentate in modo poco lineare. Di seguito, un’analisi degli aspetti salienti di questa lunga dichiarazione.

Due ore di conferenza stampa, quasi tutta dedicata a un monologo che ha toccato in modo confuso diversi punti di politica interna e internazionale. Donald Trump alla Casa Bianca ha festeggiato così il primo anno dall'insediamento da presidente. Foto segnaletiche di "criminali" arrestati dall'ICE e insulti ricorrenti alla Somalia, con risposte vaghe sulle sue intenzioni verso la Groenlandia: "Lo vedrete".🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”Donald Trump ha declinato l’invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos.

Trump: «Macron è un amico, ma non resterà per molto. Io al G7? No. Sulla Groenlandia vedrete fino a che punto mi spingerò»Durante la conferenza stampa dei primi dodici mesi alla Casa Bianca, Donald Trump ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con Macron e le prospettive per il G7.

