Trump attacca Papa Leone | È un debole ed è pessimo sulla politica estera

In una recente dichiarazione, l'ex presidente ha rivolto critiche durissime a Papa Leone XIV, definendolo un debole e un pessimo stratega sulla politica estera. Le sue parole sono arrivate dopo che il pontefice aveva recentemente fatto appelli pubblici per la pace, affermando che nessuna guerra può essere giustificata in nome di Dio. Si tratta di un attacco senza precedenti, raramente visto nel discorso pubblico tra alte figure religiose e politiche.

Un attacco senza precedenti, come non accadeva probabilmente da secoli. Sono durissime le parole di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV, che in queste ultime settimane ha lanciato forti appelli per la pace, ricordando che non si può giustificare nessuna guerra in nome di Dio. Il presidente degli Stati Uniti ha attaccato frontalmente il Pontefice con un post sul suo social Truth e con dichiarazioni a favore di telecamere alla vigilia dello storico viaggio di Prevost in Africa. Un attacco diretto e pesante nei confronti del successore di Pietro che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano, proprio ora che il vescovo di Roma è per la prima volta un americano.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump attacca Papa Leone: “È un debole ed è pessimo sulla politica estera” Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole sulla criminalità e pessimo per la politica estera” Trump attacca Papa Leone “Debole su criminalità e pessimo in politica estera”MILANO (ITALPRESS) – Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Trump attacca il Papa: «Pessimo e debole in politica estera». E posta la foto ia in cui è come Gesù