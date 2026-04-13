Trump ancora shock | Vi dico una cosa sul fratello del Papa…

Donald Trump ha recentemente fatto un'affermazione riguardante il fratello del Papa Leone XIV, attirando l'attenzione dei media. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni a livello globale, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto specifico delle sue parole. L'intervento si inserisce in un contesto di attenzione mediatica sui rapporti tra figure pubbliche di rilievo e questioni ecclesiastiche.

Donald Trump torna al centro della cronaca internazionale con un nuovo intervento che prende di mira Papa Leone XIV. L’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato le posizioni del pontefice sulla guerra in Iran, giudicandole distanti dalla linea adottata da Washington. Le dichiarazioni sono arrivate attraverso un messaggio pubblicato su Truth, nel quale Trump ha rivolto accuse dirette al Papa sul terreno della politica estera, alimentando ulteriormente un confronto già molto seguito a livello mediatico. Trump, attacco durissimo a Papa Leone: è polemica. Nel post, Trump definisce il Papa «troppo debole» e «pessimo sulla politica estera», sostenendo che la sua presa di posizione contro il conflitto non terrebbe conto degli equilibri internazionali.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Trump ancora shock: “Vi dico una cosa sul fratello del Papa…” Cassano: “In Italia andiamo ancora dietro ad Allegri. Maldini non è un mio amico, ma vi dico una cosa”Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A anche del Milan, per 18 mesi, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, con 8 gol in 40 partite e uno Scudetto... “Trump come Gesù”: le parole della sua consigliera spirituale alla Casa Bianca Argomenti più discussi: Ultimatum Trump-Iran: scenari per Brent e mercati dopo la scadenza di stanotte; Lo Stretto di Trump e le regole del caos. Shock energetico come il covid-19; Iran, 5 scenari in attesa della deadline di Trump: 'Taco trade' o distruzione? L'analisi; Trump shock: posta video di una donna picchiata a morte. Blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Trump è in vigore: "Pronti ad eliminare navi che lo forzeranno" Il Centcom conferma l'applicazione "imparziale" ai porti iraniani Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Trump contro il Papa. L’Ungheria di Magyar. L’omicidio di Massa | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com