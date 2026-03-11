Cassano | In Italia andiamo ancora dietro ad Allegri Maldini non è un mio amico ma vi dico una cosa

Antonio Cassano, ex attaccante nato nel 1982 e passato anche dal Milan in Serie A, ha rilasciato un’intervista esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Durante l’intervista, Cassano ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che si continua a seguire il modo di lavorare di Allegri. Ha inoltre precisato che Maldini non è un suo amico, ma ha deciso di condividere una sua opinione.

Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A anche del Milan, per 18 mesi, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, con 8 gol in 40 partite e uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel suo palmarès, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul 'New York Times' che, dopo il derby di Milano, ha scritto come il calcio italiano sia «una slow motion ma almeno puoi ancora goderti il 40enne Luka Modric»: «Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

