Tragedia improvvisa nel mondo dello sport italiano | trovato morto in un dirupo

Una giornata di sport e natura si è trasformata in tragedia quando il corpo di un ciclista è stato rinvenuto senza vita in un dirupo nelle colline umbre. L’incidente è avvenuto durante un'uscita su due ruote, coinvolgendo appassionati che stavano percorrendo un percorso immerso nel paesaggio naturale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Doveva essere una giornata di sport, condivisione e passione per le due ruote, una di quelle occasioni in cui si pedala immersi nella natura e nel silenzio delle colline umbre. Per il 68enne cicloamatore originario di Tavernelle, frazione di Panicale, la partecipazione alla “Cicloturistica del Lupo”, inserita nel progetto “Pedalando l’Umbria di Francesco”, rappresentava proprio questo: un momento di libertà e amicizia. “Una domenica da trascorrere insieme agli amici di sempre, quelli con cui condividere i momenti liberi e la fatica di pedalare”, era stato il pensiero che lo aveva accompagnato prima della partenza. L’evento, che ogni anno richiama appassionati da tutta la regione, non è una gara competitiva ma una manifestazione cicloturistica a sfondo spirituale e paesaggistico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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