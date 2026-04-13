Traffico Lazio del 13-04-2026 ore 09 | 30

Lunedì mattina a Roma, le prime ore del giorno sono caratterizzate da alcune criticità nel traffico, rilevate dai servizi di informazione sulla mobilità. La rete stradale presenta congestioni in diverse zone della città, secondo le rilevazioni di luce verde e Roma servizi per la mobilità. La situazione è in aggiornamento e le autorità stanno monitorando la circolazione per eventuali interventi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lunedì mattina movimento per la viabilità Romana tra cantieri cortei e modifiche alla circolazione questa mattina dalle 9 alle 13 è in programma una manifestazione tale il culino e San Giovanni con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II per via Emanuele Filiberto fino a Piazza di San Giovanni in Laterano deviazioni e chiusure temporanee al passaggio dei partecipanti in Piazza del Popolo si chiudono alle 14 di oggi eventi e cerimonie per 173 esimo anniversario della festa della Polizia di Stato scattano oggi lavori Acea in viale Liegi un intervento che....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-04-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora... Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie...