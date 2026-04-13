The Wailers al Carpino in Folk la band di Bob Marley festeggia i 50 anni dell’album Rastaman Vibation
I The Wailers, gruppo reggae conosciuto a livello internazionale, si esibiranno nel corso del Festival Carpino in Folk. La band celebrerà i 50 anni dell’album Rastaman Vibration, uno dei lavori più noti della loro discografia. L’evento è previsto come uno dei più attesi dell’estate 2026, attirando appassionati da diverse regioni. La loro presenza rappresenta un momento speciale per gli appassionati di musica e per il pubblico presente al festival.
Sarà uno degli eventi più attesi dell’estate 2026 quello che vedrà protagonisti i The Wailers, tra le band reggae più celebri al mondo, sul palco del Festival Carpino in Folk.L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto 2026, alle ore 21.30, nella suggestiva Piazza del Popolo di Carpino.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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