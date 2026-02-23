galaxy s26 serie scatole retail svelano nuovi leak

Le scatole retail della serie Galaxy S26 sono state leakate, rivelando dettagli sui tre modelli e indicando una data di uscita vicina. Le immagini mostrano design aggiornati e nuove funzionalità di sicurezza, mentre le specifiche tecniche promettono miglioramenti rispetto ai predecessori. La diffusione di queste scatole suggerisce un lancio imminente, alimentando l’interesse tra gli appassionati di tecnologia. La conferma ufficiale sulla disponibilità potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Questo aggiornamento sintetizza le ultime informazioni sulla serie samsung galaxy s26: box retail svelati, data di debutto ufficiale imminente e le caratteristiche principali attese per i tre modelli, con attenzione a stile, contenuti e funzionalità di sicurezza. i box retail della serie galaxy s26 sono comparsi online. dettagli sui confezionamenti e sull’identificazione del modello. Le immagini dei box sono apparse su Reddit e la fonte è attribuita a una provenienza dall’africa orientale. in alcuni negozi locali sarebbero giunti i pre-ordini. tutti e tre i box presentano un design molto simile, con una silhouette parziale del dispositivo impressa in prima pagina. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 leak samsung migliora il modello baseI prossimi Galaxy S26 stanno facendo parlare di sé grazie a leak affidabili che svelano alcune novità importanti.

Galaxy S26 Ultra: leak svela nuovo design fotocamera e data uscitaLe recenti indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra rivelano dettagli sul nuovo design della fotocamera e sulla data di uscita.

Samsung Galaxy S26 Series - First Look!

Argomenti discussi: Il mercato indiano vende la replica del Galaxy S26 Ultra a un prezzo ridicolo prima del debutto ufficiale; Samsung accelera: One UI 9 spunta già sui prossimi pieghevoli.

Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy DisplayIn attesa del Galaxy Unpacked che si terrà tra due giorni, emergono le ultime indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra e sui nuovi auricolari. multiplayer.it

Samsung Galaxy S26 senza segreti: i poster ufficiali svelano design e funzioniNuovi leak su Samsung Galaxy S26 svelano design, Privacy Display, fotocamere e colori a pochi giorni dall’evento ufficiale Galaxy Unpacked. smartworld.it

