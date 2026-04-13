In un’operazione condotta in Abruzzo, le forze dell’ordine hanno arrestato un minorenne di 17 anni con l’accusa di propaganda estremista. Durante le verifiche, sono stati sequestrati manuali relativi alla stampa di armi 3D e altri materiali considerati pericolosi. Le indagini si sono concentrate anche sulle attività del giovane online, dove si supponeva fossero presenti contenuti legati a fenomeni di terrorismo e odio.

Teramo - Indagini della polizia in Abruzzo portano all’arresto di un diciassettenne accusato di propaganda estremista, con materiali pericolosi sequestrati e attività monitorate online. Un diciassettenne residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, è stato arrestato con accuse legate a propaganda neonazista e attività con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dalla Digos di Teramo, con il supporto della Digos dell’Aquila, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, su richiesta della competente procura minorile. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato di istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di addestramento con finalità terroristiche.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Terrorismo e odio online: arrestato minorenne con manuali per armi 3D

Propaganda suprematista e istigazione a delinquere per motivi di odio raziale e religioso, arrestato un diciassettenne in Abruzzo. Il giovane era in possesso anche di manuali per costruire armi con stampanti 3DQuesta mattina la Digos di Teramo, in Abruzzo, insieme a quella de L’Aquila, ha eseguito un’ordinanza di arresto nei confronti di un diciassettenne...

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