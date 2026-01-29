Calciomercato Ternana le ultime sulle uscite dei rossoverdi | Bruno Martella verso la permanenza

La sessione invernale di mercato sta per chiudersi e la Ternana lavora per sistemare le uscite. Il direttore dell’area tecnica Diego Foresti cerca di chiudere alcune operazioni, soprattutto in uscita, prima della fine dei giochi. Tra le voci più calde c’è quella che riguarda Bruno Martella, che potrebbe restare in rossoverde. La squadra rossoverde si muove senza sosta, cercando di sistemare la rosa in vista della prossima parte della stagione.

Ultime battute della sessione invernale di mercato per la Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti lavora per perfezionare alcune operazioni in uscita. L’esterno offensivo Enrico Brignola, dopo un primo accostamento al Foggia, aspetta di conoscere il proprio futuro. Non rientra nei piani tecnici del club e si sta cercando di trovare una soluzione adeguata. Il cursore mancino Bruno Martella è nuovamente finito ne mirino del Pescara. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di www.ternitoday.it il mancato impiego contro il Potenza è dettato da questioni puramente tecniche e non logiche inerenti al mercato.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Ternana Calciomercato

La Ternana si prepara ad affrontare una delle partite più significative della stagione, la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18 al ‘Liberati’.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ternana Calciomercato

Argomenti discussi: Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla Ternana; Carpi-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: debutta Panico e duello in attacco; Calciomercato Ternana, ultimo obiettivo in entrata e le uscite: le possibili partenze; Serie C, Calciomercato Ternana – Fatta per Pagliari: le ultimissime.

Calciomercato Foggia, colpo a centrocampo: in arrivo Romeo dalla TernanaIl mercato invernale è entrato nel suo atto finale. Altri sette giorni di tempo a disposizione delle società per provare a piazzare gli ultimi colpi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo stagio ... foggiatoday.it

Calciomercato Ternana: Federico Romeo in prestito al FoggiaIl centrocampista Federico Romeo lascia la Ternana per trasferirsi al Foggia con la formula del prestito e diritto di riscatto. ternananews.it

Foggia TV. . Calciomercato – Rinforzi in arrivo dalla Ternana - facebook.com facebook

Il #Foggia prende l’esterno offensivo Federico #Romeo dalla #Ternana in prestito con diritto di riscatto. #calciomercato x.com