Switch 2 in offerta | il bundle con Super Mario Galaxy in 4K

Nintendo ha avviato una promozione limitata che consente di comprare la console Switch 2 in bundle con il gioco Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2, applicando uno sconto di 20 dollari. L’offerta permette di ottenere la console e i due titoli in formato digitale a un prezzo ridotto rispetto all’acquisto separato. La promozione sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Nintendo ha lanciato una promozione temporale che permette di acquistare la console Switch 2 insieme al pacchetto videoludico Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 con uno sconto di 20 dollari. L’iniziativa, valida dal 12 aprile al 9 maggio, mira a sfruttare il rilascio del film dedicato a Super Mario Galaxy per incentivare l’acquisto dell’hardware di nuova generazione tramite titoli iconici. L’opportunità economica per gli utenti e la dinamica del bundle. desidera entrare nel mondo della nuova console di casa Nintendo, la proposta attuale offre un risparmio calcolabile in 500 dollari sul totale, rispetto ai 520 dollari richiesti per l’acquisto separato della Switch 2 e dei due giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Switch 2 in offerta: il bundle con Super Mario Galaxy in 4K Switch 2 in 4K: arriva il bundle Mario Galaxy a 500 dollariNintendo promuove l’acquisto della nuova Switch 2 con uno sconto di 20 dollari acquista il bundle Super Mario Galaxy tra il 12 aprile e il 9 maggio. Super Mario Galaxy: l’epico trailer finale svela il viaggio interstellare di Mario e LuigiUniversal Pictures ha appena rilasciato il trailer finale italiano di Super Mario Galaxy – Il Film, l’attesissimo nuovo capitolo cinematografico nato... BIG Nintendo Switch 2 Online Update! + New Switch 2 Edition Game Incoming!