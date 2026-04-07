Switch 2 in 4K | arriva il bundle Mario Galaxy a 500 dollari

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 12 aprile e il 9 maggio, è possibile acquistare un bundle della nuova console Nintendo Switch 2 con uno sconto di 20 dollari, che include anche il gioco Super Mario Galaxy. La promozione riguarda la versione in 4K della console e permette di ottenere il bundle al prezzo di circa 500 dollari. L’offerta si rivolge ai clienti interessati a una combinazione di console potente e titolo classico.

Nintendo promuove l’acquisto della nuova Switch 2 con uno sconto di 20 dollari acquista il bundle Super Mario Galaxy tra il 12 aprile e il 9 maggio. L’iniziativa nasce per capitalizzare l’interesse generato dal film di Super Mario Galaxy, nonostante le recensioni dei critici non siano state particolarmente positive. L’obiettivo primario è attrarre nuovi utenti verso i due titoli originali che hanno dato origine alla pellicola. La promozione prevede un risparmio immediato se la console Switch 2 viene acquistata insieme al pacchetto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Tale offerta è valida sia preferisce il supporto fisico che opta per la versione digitale dei giochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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