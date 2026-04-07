Switch 2 in 4K | arriva il bundle Mario Galaxy a 500 dollari

Tra il 12 aprile e il 9 maggio, è possibile acquistare un bundle della nuova console Nintendo Switch 2 con uno sconto di 20 dollari, che include anche il gioco Super Mario Galaxy. La promozione riguarda la versione in 4K della console e permette di ottenere il bundle al prezzo di circa 500 dollari. L’offerta si rivolge ai clienti interessati a una combinazione di console potente e titolo classico.

Nintendo promuove l’acquisto della nuova Switch 2 con uno sconto di 20 dollari acquista il bundle Super Mario Galaxy tra il 12 aprile e il 9 maggio. L’iniziativa nasce per capitalizzare l’interesse generato dal film di Super Mario Galaxy, nonostante le recensioni dei critici non siano state particolarmente positive. L’obiettivo primario è attrarre nuovi utenti verso i due titoli originali che hanno dato origine alla pellicola. La promozione prevede un risparmio immediato se la console Switch 2 viene acquistata insieme al pacchetto Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Tale offerta è valida sia preferisce il supporto fisico che opta per la versione digitale dei giochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Switch 2 in 4K: arriva il bundle Mario Galaxy a 500 dollari Fire tv stick 4k max a soli 40 dollari per goderti la migliore esperienza 4kquesto aggiornamento presenta l’offerta attuale sul Fire TV Stick 4K Max, analizzando prezzo, caratteristiche principali e contenuti disponibili, con... ‘Super Mario Galaxy’ incassa 48 milioni di dollari al box officeSuper Mario Galaxy ha fatto faville al botteghino venerdì ed è sulla buona strada per un weekend di apertura esplosivo. Temi più discussi: Super Mario Galaxy 1 + 2, super prezzo su Amazon per acquistare la raccolta; Nintendo Switch 2: il remake di Zelda Ocarina of Time è realtà!; Super Mario Galaxy - Il Film: Un Capolavoro di citazioni per tramandare la Nintendo Difference; Super Mario Bros. Wonder: l'upgrade per Switch 2 merita attenzione. Super Mario Galaxy 1 + 2, super prezzo su Amazon per acquistare la raccoltaAmazon sconta l'edizione fisica di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, la collezione è uscita solamente il 2 ottobre. everyeye.it Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 in GRANDE OFFERTA su AMAZONLa pubblicazione di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – Edizione Italiana segna un momento centrale per il catalogo di Nintendo Switch, riportando in primo piano due titoli che hanno ... techgaming.it Il lancio di Super Mario Galaxy: Il Film al Cityplex Moderno è stato un viaggio incredibile, ma la parte migliore siete stati voi! Vedere la sala così piena di energia (e di cappellini rossi) ci ha fatto sentire proprio come se avessimo appena preso una Super Stella. - facebook.com facebook Lanciati all'avventura! Questi due amiibo di #SuperMarioGalaxy + Super Mario Galaxy 2, con Mario e Rosalinda insieme a degli Sfavillotti, sono ora disponibili! x.com