Sutri si trasforma in un grande giardino a cielo aperto | tutte le info

Ogni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si anima con l’evento “Sutri in fiore”, che trasforma il centro storico in un grande giardino a cielo aperto. Durante questa iniziativa, le strade e le piazze vengono decorate con piante e fiori di vario genere, creando un’atmosfera colorata e vivace. L’evento coinvolge residenti, visitatori e appassionati di giardinaggio, offrendo un’occasione di svago e di scoperta del territorio.

Ogni fine settimana, dal 18 aprile al 31 maggio, il borgo medievale di Sutri si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie all'iniziativa “Sutri in fiore”. Per l'occasione, vicoli, piazze, palazzi storici si abbelliscono di suggestive decorazioni e installazioni floreali celebrando la.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Con gli Open Games il Misano World Circuit si trasforma in una grande palestra a cielo aperto A primavera sboccia anche Sutri, che diventa "in fiore" Le vie di Sutri ospiteranno i mercatini florovivaistici, tra piante, fiori e produzioni artigianali, mentre il centro storico sarà animato dalla mostra dedicata alle ceramiche di Deruta. A completare l’esperienza, - facebook.com facebook