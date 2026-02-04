Estrazione Superenalotto Lotto e 10 e Lotto | Milanese e Brianza fanno il pieno di vincite

I giocatori di Milano e Brianza si sono portati a casa diverse vincite nelle estrazioni di ieri, 3 febbraio. Mentre si aspetta l’estrazione del Superenalotto di domani sera, con un jackpot di quasi 116 milioni di euro, le vincite di martedì hanno portato un po’ di serenità ai fortunati di questa zona. La corsa al “6” continua, ma intanto i scommettitori locali si sono già fatti notare con premi concreti.

Milano 4 febbraio 2026 - Mentre continua la caccia la caccia al “6” al Superenalotto che domani sera mette a disposizione un jackpot da 115 milioni e 900mila euro, la Lombardia e la Brianza in particolare non possono proprio lamentarsi delle vincite nelle estrazioni di di ieri, martedì 3 febbraio. Se vuoi controllare una giocata consulta il nostro archivio. 10eLotto, a Buccinasco colpo da 300mila euro. Esulta la Lombardia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, il concorso di martedì 3 febbraio ha regalato un ricco premio da 300mila in Via Lomellina a Buccinasco, in provincia di Milano; si tratta della vincita più alta dell’anno, ottenuta con un “8” Oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Venegono, in Lombardia, un gratta e vinci ha regalato 44.

