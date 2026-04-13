Super Mario Galaxy regina del Box Office Italia | il sequel Nintendo vola oltre i 10 milioni di euro
Nel mese di aprile, il cinema italiano registra un incremento delle entrate, con il film dedicato a Super Mario Galaxy che si posiziona al primo posto delle preferenze del pubblico. Il sequel di Nintendo ha superato i 10 milioni di euro di incasso complessivo, confermando il successo di questa produzione tra gli spettatori italiani. La pellicola ha contribuito in modo significativo alla crescita del totale delle entrate nelle sale cinematografiche del paese.
Il Box Office Italia prosegue la sua corsa positiva nel mese di aprile, trascinato dall’inarrestabile ascesa dell’idraulico più famoso del mondo. Secondo i dati elaborati da Cineguru, il fine settimana dal 9 al 12 aprile ha registrato un incasso complessivo di oltre 6.6 milioni di euro, segnando una crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante il fisiologico calo post-pasquale, i numeri confermano un’annata in salute, con un vantaggio del 16% sul 2025. In vetta alla classifica si conferma Super Mario Galaxy – Il film, che nel suo secondo weekend incassa 2.6 milioni di euro, portando il suo totale complessivo a 10.🔗 Leggi su Universalmovies.it
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