Sub romagnoli alla scoperta del bacino delle Buche Gattelli | Fondali che non erano mai stati esplorati

Il 2 aprile un gruppo di subacquei ha esplorato per la prima volta i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo, area ancora poco conosciuta. L’obiettivo era raccogliere dati utili in vista di un progetto di riqualificazione che interesserà l’intera zona. Questa prima immersione ha permesso di documentare le caratteristiche del fondale, offrendo informazioni che non erano mai state ottenute prima d’ora.

Il 2 aprile, per la prima volta, un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo per raccogliere informazioni che saranno molto utili quando l’area sarà completamente riqualificata. A immergersi sono stati gli istruttori esperti della scuola Subnautilus di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Buche Gattelli, i sub esplorano i fondaliNei giorni scorsi, per la prima volta, un gruppo di subacquei ha esplorato i fondali del bacino delle Buche Gattelli di Lugo per raccogliere...