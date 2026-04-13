Studente morto in gita la lettera dei compagni di scuola | Tu non sarai mai un banco vuoto

Gli studenti della scuola hanno scritto una lettera in ricordo di un compagno deceduto durante una gita scolastica. Nella missiva, i coetanei esprimono dolore per la perdita, con la frase “Tu non sarai mai un banco vuoto” come testimonianza di affetto. La comunicazione si apre con l’indicazione che l’attività scolastica si ferma in segno di lutto, sottolineando il momento di raccoglimento e di ricordo per il giovane scomparso.

“Oggi il Branchina si ferma. Per un amico che non c'è più. Non avremmo mai voluto scrivere queste parole. Non oggi, non così. Siamo abituati a vivere la scuola come il luogo dei progetti, delle risate durante l'intervallo e dell'attesa per le gite, momenti che dovrebbero restare tra i ricordi più.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Aveva 17 anni: morto in gita scolastica a Firenze, ora l’autopsia. Lettera dei compagni, “Sarai sempre con noi”