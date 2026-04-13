L’ex allenatore ha commentato la prestazione della Juventus nella partita contro l’Atalanta, evidenziando come la vittoria ricordi lo stile di gioco di Luciano Spalletti. Ha inoltre espresso il suo parere sulla carriera dell’attuale tecnico, sottolineando di aver sempre visto in lui un allenatore da Juventus. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un’intervista, in cui ha analizzato le recenti sfide delle squadre di Serie A.

di Angelo Ciarletta Andrea Stramaccioni ha elogiato Luciano Spalletti e ha parlato della vittoria della Juventus contro l’Atalanta di sabato sera. Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni di Dazn di Luciano Spalletti e della Juventus. Di seguito la sua analisi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI STRAMACCIONI – « Spalletti? Mi sono steso sui binari per lui. Anche dopo la partita contro il Como, nel momento più difficile, dopo l’eliminazione in Champions. La vittoria della Juve contro l’Atalanta ricorda un po’ quella dell’Inter.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stramaccioni non ha dubbi: «In Spalletti ho sempre visto un allenatore da Juve. La vittoria contro l’Atalanta mi ricorda questo»

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