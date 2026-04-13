Dopo settimane di voci e indiscrezioni, il marchio di moda ha annunciato il cambiamento alla guida aziendale. Stefano Cantino è stato nominato nuovo co-CEO, sostituendo l’uscita di uno dei fondatori dalla presidenza. La decisione segna una fase di riorganizzazione all’interno della società, che si prepara a nuove strategie e progetti per il futuro. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato stampa del gruppo.

La riorganizzazione ai vertici di Dolce&Gabbana entra nel vivo. Dopo settimane di indiscrezioni (anticipate in primis da Bloomberg) e a pochi giorni dal terremoto societario innescato dalle dimissioni di Stefano Gabbana dalla presidenza, il gruppo ha ufficializzato oggi l’ingresso di Stefano Cantino nel ruolo di Co-CEO. Il manager lavorerà fianco a fianco con Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale Presidente e Amministratore Delegato della maison. “Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo”, ha commentato Alfonso Dolce, dando il benvenuto a una figura di altissimo calibro nel panorama del lusso internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo di Dolce & Gabbana: così il marchio si riorganizza dopo l’addio di Stefano Gabbana alla presidenza

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Chi è Stefano Cantino, nuovo co-Ceo di Dolce&Gabbana dopo le dimissioni di Stefano GabbanaLa notizia è stata ufficializzata: Stefano Cantino è il nuovo co-ceo di Dolce&Gabbana.