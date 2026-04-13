Spionaggio USA | il dilemma tra sicurezza nazionale e privacy

Negli Stati Uniti si apre un dibattito sulla delicatezza tra la protezione della sicurezza nazionale e il rispetto della privacy dei cittadini. Recenti attività di spionaggio, rivelate da documenti trapelati, mostrano come le agenzie di intelligence abbiano raccolto dati senza autorizzazione. La questione riguarda anche le normative vigenti e le modalità con cui vengono condotte le operazioni di sorveglianza, suscitando discussioni sul confine tra sicurezza e diritti civili.

Washington si trova davanti a una scelta che definirà il perimetro tra la tutela della sicurezza nazionale e la salvaguardia delle libertà individuali. Il Congresso americano deve decidere se rinnovare la Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), uno strumento che permette a NSA, CIA e FBI di intercettare comunicazioni di soggetti non statunitensi residenti all'estero, coinvolgendo le grandi aziende tecnologiche nella fornitura di email, telefonate e messaggi istantanei. Il d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spionaggio USA: il dilemma tra sicurezza nazionale e privacy Samsung S26 Ultra: Privacy Display blocca lo spionaggioIl Samsung Galaxy S26 Ultra introduce una barriera fisica contro la sorveglianza visiva, risolvendo un problema di privacy quotidiano. USA 2028: il dilemma dei neri, tra rappresentanza e paura di perdereA New York, durante il congresso organizzato dal National Action Network, l’elettorato afroamericano ha manifestato forti dubbi sulla capacità del...