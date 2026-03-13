Il Samsung Galaxy S26 Ultra presenta una nuova funzione chiamata Privacy Display, che impedisce a chi è vicino di vedere lo schermo. Questa tecnologia blocca le visualizzazioni indesiderate, offrendo maggiore sicurezza e tranquillità agli utenti. Il dispositivo si distingue per questa caratteristica che mira a proteggere la privacy durante l’uso quotidiano.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra introduce una barriera fisica contro la sorveglianza visiva, risolvendo un problema di privacy quotidiano. Il dispositivo, presentato a San Francisco nel febbraio 2026, integra un Privacy Display che oscura automaticamente lo schermo per gli osservatori laterali. Nel contesto italiano, dove l’uso di WhatsApp supera i 100 miliardi di scambi giornalieri globali, questa funzione risponde a una necessità pratica: proteggere informazioni sensibili in spazi affollati come metropolitane o aeroporti. La tecnologia non richiede pellicole esterne, eliminando la perdita di luminosità e la degradazione della qualità visiva tipica delle soluzioni adesive del passato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung S26 Ultra: Privacy Display blocca lo spionaggio

