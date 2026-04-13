Specchio specchio delle mie brame

In una storia che mescola elementi fiabeschi e realtà, tre personaggi si trovano ad affrontare un misterioso specchio parlante. Poco dopo, dalla nebbia si materializza anche la Regina, creando un collegamento tra il mondo magico e quello reale. Le scene si svolgono senza preavviso e coinvolgono elementi insoliti, come la comparsa improvvisa di figure che sembrano provenire da un racconto antico.

Polpetta, Frollino e i Cuccioli si trovano a dover fare i conti con la fiaba di Biancaneve e ancor di più con la perfida Regina perché uno strano specchio comincia a parlare e poi, dal nulla, appare anche la Regina. I nostri amici Cuccioli non sanno più cosa fare per liberarsene. Ogni tentativo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it "Contratto delle mie brame" in Camera del lavoro incontro dedicato alla contrattazione di genereIl consueto appuntamento promosso da CGIL Parma insieme al suo coordinamento Women CGIL Parma in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale... specchio specchio delle mie brame