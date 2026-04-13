Nella notte a Napoli, si è verificata una sparatoria in pieno giorno tra la folla. Durante l’evento, sono stati esplosi diversi colpi che hanno causato il ferimento di una persona in modo grave. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dietro l’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La notte scorsa, Napoli è stata teatro di una sparatoria che ha lasciato un uomo ferito, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli. L’incidente è avvenuto in zona Secondigliano, precisamente in corso Secondigliano, intorno a mezzanotte, mentre la zona era ancora frequentata da numerosi passanti. In questo drammatico episodio, diversi colpi di pistola sono stati sparati, creando panico tra la gente presente. La rapidità della situazione ha costretto i presenti a fuggire in cerca di sicurezza, mentre un uomo ha subito tre colpi di pistola, riportando ferite gravi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sparatoria a Napoli: colpi in mezzo alla folla, un ferito grave.

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