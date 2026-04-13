Negli ultimi tempi, molti paesi hanno visto un calo del sostegno verso i partiti sovranisti e le loro promesse di difendere valori tradizionali. Le vicende politiche e le difficoltà economiche hanno influito sulla fiducia degli elettori, portando a un rallentamento del consenso. In questo scenario, il dibattito si concentra sulle ragioni di questa perdita di appeal, evidenziando come le risposte alle sfide attuali siano sempre più complesse e meno legate ai temi identitari.

Perché la destra inizia a perdere un po’ ovunque nel mondo? Perché il sovranismo non è più la luce che irradiava il trittico vincente “Dio, Patria e famiglia”? Merito dei soldi anzitutto. La recessione economica dell’Europa è – per esempio – figlia delle guerre che Donald Trump sta lanciando nel mondo. Il sovranista numero uno espone in modo perfetto la sua mercanzia e il proprio lifestyle: lui sceglie cosa fare, lui decide chi attaccare, con chi contrattare, dove fare i soldi e come spenderli. Tutti gli altri a guardare. Il sovranista numero uno, il tycoon super forte, il riccone d’America, produce conti in rosso nei bilanci dei governi anche suoi alleati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sovranista a chi? Il fuggi fuggi dal bosco stregato (e sfigato) di Donald Trump | il commento

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