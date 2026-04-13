Sorpresi ad occupare un’abitazione privata e un edificio comunale

I carabinieri di Merano hanno condotto controlli sul territorio altoatesino, sorprendendo cinque persone senza fissa dimora mentre occupavano illegalmente un’abitazione privata e un edificio comunale a Gargazzone. Le forze dell’ordine hanno identificato gli occupanti e avviato le procedure previste dalla legge. Gli interventi si inseriscono in una serie di controlli mirati a verificare le situazioni di occupazione abusiva nella zona.

Proseguono i controlli dei carabinieri di Merano sul territorio altoatesino. Nei giorni scorsi cinque persone senza fissa dimora sono state sorprese mentre occupavano abusivamente due strutture a Gargazzone.Nel primo caso, la segnalazione è arrivata dal sindaco del paese che ha segnalato la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Esplosione ad Avola, vetri dell'edificio comunale in frantumi: tre minori nei guai a causa di un petardoTre minorenni sono stati segnalati alla Procura a seguito di un’esplosione di un grosso petardo artigianale avvenuta ieri pomeriggio ad Avola, nei... Argomenti più discussi: Sorpresi ad occupare un’abitazione privata e un edificio comunale; Occupazione abusiva, cinque persone denunciate a Gargazzone; Case occupate senza permesso: blitz dei Carabinieri, cinque denunciati; Turisti cafoni e sprovveduti, Cortina schiera gli agenti dei sentieri: si teme l’onda lunga delle Olimpiadi. MONTEBELLUNA (TV). AMANTI TROPPO FOCOSI, MULTA DA 10MILA EURO Sorpresi in atteggiamenti intimi in pieno giorno nei pressi della stazione ferroviaria: una coppia è stata multata con una sanzione da 10.000 euro. L’episodio è avvenuto intorno all facebook Sorpresi a smontare i cavi Enel, arrestati due ladri "professionisti" di oro rosso x.com