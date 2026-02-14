Esplosione ad Avola vetri dell' edificio comunale in frantumi | tre minori nei guai a causa di un petardo

Un’esplosione nel centro di Avola ha causato la rottura dei vetri dell’edificio comunale. I tre minorenni coinvolti avevano acceso un petardo artigianale durante il carnevale, provocando il boato che ha danneggiato la facciata. Sono stati scoperti grazie alla segnalazione dei passanti che hanno notato il rumore e i frammenti di vetro volati in strada. Nessuno è rimasto ferito, ma le autorità li hanno identificati e segnalati.

Tre minorenni sono stati segnalati alla Procura a seguito di un'esplosione di un grosso petardo artigianale avvenuta ieri pomeriggio ad Avola, nei pressi dell'Assessorato allo Sport e allo Spettacolo. L'episodio è stato rapidamente ricostruito e i responsabili sono stati identificati anche grazie alla collaborazione dei cittadini. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, mentre in città erano in corso i festeggiamenti per il carnevale. La detonazione di un ordigno artigianale, confezionato unendo diversi petardi di dimensioni minori, ha mandato in frantumi i vetri di una finestra dell'edificio comunale che ospita l'Assessorato allo Sport e allo Spettacolo.