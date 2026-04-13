Sono 139 le richieste giunte al Coc che resterà aperto anche martedì FOTO

Nella giornata di lunedì 13 aprile, fino alle 14:15, sono state 139 le telefonate ricevute al centro operativo comunale di Pescara. Il Coc, il centro operativo comunale, rimarrà aperto anche martedì per continuare a gestire le richieste della cittadinanza. L’attività del centro è iniziata la mattina del giorno precedente e si è protratta nel pomeriggio, con un costante flusso di chiamate.