Sono 139 le richieste giunte al Coc che resterà aperto anche martedì FOTO
Nella giornata di lunedì 13 aprile, fino alle 14:15, sono state 139 le telefonate ricevute al centro operativo comunale di Pescara. Il Coc, il centro operativo comunale, rimarrà aperto anche martedì per continuare a gestire le richieste della cittadinanza. L’attività del centro è iniziata la mattina del giorno precedente e si è protratta nel pomeriggio, con un costante flusso di chiamate.
Nella giornata di lunedì 13 aprile sono state 139, fino alle ore 14:15, le telefonate arrivate al centro operativo comunale di Pescara, attivo da ieri mattina. Come ricordano dal Comune, il Coc resterà aperto (dalle ore 7 alle 21) anche nella giornata di domani (risponde al numero di telefono.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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