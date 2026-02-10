Importuna due ragazze sull’autobus poi aggredisce due autisti

Una giovane del posto ha importunato due ragazze sull’autobus e poi ha aggredito due autisti. La polizia ha identificato e denunciato il ragazzo, che ora rischia conseguenze legali. La vicenda ha scosso la comunità locale, e le indagini si sono concluse con una denuncia a piede libero.

Si è conclusa con una denuncia a piede libero l'indagine condotta nelle scorse settimane dai carabinieri di Pieve di Bono e di Tione, che hanno identificato e rintracciato un ragazzo del posto ritenuto responsabile di aver importunato due ragazze e aggredito gli autisti del bus, entrambi.

