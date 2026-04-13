Tra il 12 e il 18 aprile, Sky e NOW propongono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie TV e documentari. Tra le novità ci sono la terza stagione di Euphoria e i classici di Indiana Jones. La programmazione include anche altri titoli, offrendo agli abbonati diverse opzioni di intrattenimento per la settimana. La scelta spazia tra produzioni recenti e grandi successi del passato.

Scopri la programmazione Sky e NOW con film, serie TV e documentari imperdibili: da Euphoria 3 a Indiana Jones, tutti gli appuntamenti da vedere in settimana. Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 12 aprile si apre con una serata all’insegna delle emozioni e delle contraddizioni della società contemporanea.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky e NOW, cosa vedere dal 12 al 18 Aprile tra film, serie e documentari

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