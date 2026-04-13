Sicurezza informatica il Comune dispone interventi di potenziamento della rete | possibili disservizi

Il Comune di Ravenna ha annunciato che durante il fine settimana verranno effettuati interventi di potenziamento della rete informatica. Questi interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza dei sistemi e potrebbero causare disservizi temporanei ai servizi digitali offerti dall’ente. La modifica è prevista per garantire una maggiore protezione contro eventuali minacce informatiche. I cittadini sono invitati a considerare possibili interruzioni nelle attività online durante questo periodo.

Nel tentativo di potenziale la sicurezza informatica del Comune di Ravenna, questo fine settimana verranno svolti alcuni interventi che potranno causare possibili disservizi. Dalle 13.30 di sabato 18 aprile e per tutta la giornata di domenica 19, i principali apparati di rete informatica del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Attività informatica sospetta al dipartimento di informatica della Sapienza, servizi interrotti per sicurezzaLunedì 2 febbraio 2026, l’Università La Sapienza di Roma ha interrotto temporaneamente l’accesso ai propri servizi digitali dopo un’irruzione...