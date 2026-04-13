SIAE o Soundreef nel 2026 | i numeri che nessuno ti mostra dati AGCOM

Nel 2026, i dati forniti dall'AGCOM mostrano numeri specifici riguardanti le attività di SIAE e Soundreef. La discussione tra le due realtà riguarda principalmente le modalità di gestione dei diritti d’autore e le pratiche di raccolta. La SIAE è stata l’ente tradizionale, mentre Soundreef si propone come un’alternativa più moderna, promettendo maggior trasparenza e flessibilità. La differenza tra le due organizzazioni si riflette nei numeri ufficiali pubblicati dall’Autorità.

Quando si parla di Soundreef o SIAE, il dibattito pubblico tende a polarizzarsi: da un lato la collecting storica, dall’altro il player innovativo che promette maggiore trasparenza e flessibilità. Ma cosa succede quando si abbandona la narrazione e si guardano i dati? Si inizia a delineare un quadro diverso, con SIAE che non è più un modello organizzativo di natura amministrativa, ma una realtà sempre più data- driven e innovativa. Analizzando numeri ufficiali (delibere AGCOM e dati industriali) il confronto tra Soundreef o SIAE cambia completamente prospettiva. Non siamo di fronte a due operatori equivalenti, ma a un sistema in cui scala, copertura e rappresentatività giocano un ruolo determinante.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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