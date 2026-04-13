Sfonda una vetrata a pietrate e scappa con 9mila euro di Gratta e Vinci

Nella notte tra domenica e lunedì, alle 4:15, una segnalazione ha allertato la polizia di Bolzano riguardo a un furto in corso in un bar di viale Druso. Secondo le prime ricostruzioni, un individuo ha sfondato una vetrata con delle pietre e si è impossessato di circa 9.000 euro in biglietti Gratta e Vinci prima di darsi alla fuga. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli dell’accaduto.

Erano le 4:15 di ieri, domenica 12 aprile, quando i telefoni della sala operativa della questura di Bolzano hanno iniziato a squillare insistentemente: più cittadini stavano facendo presente che, in quei momenti, era in atto un furto all’interno di un bar in viale Druso.Forse deve essere stato il.🔗 Leggi su Trentotoday.it Gratta e Vinci, scappa dal fidanzato con 500mila euro? Il biglietto non vale nulla, l'amara scopertaScappa dal fidanzato col Gratta e vinci da 500mila euro salvo poi scoprire che il biglietto non vale nulla. Argomenti più discussi: Bolzano, 39enne tunisino sfonda una vetrata a pietrate e scappa con 9mila euro di Gratta e Vinci: arrestato | 12 aprile; Caos alla canonica di Ramini. Spacca una vetrata e resta ferito; Farmacia presa d'assalto con un'auto nella notte: un ladro sfonda la vetrata e ruba il registratore di cassa; Ladri in gelateria, un masso contro la vetrina. Incidente sulla statale 16 a Bari: camion sfonda il guardrail, traffico paralizzato Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile, sulla statale 16 a Bari, in direzione sud, nei pressi dell’uscita 12 per Carrassi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti cinque me facebook Bari, tir sfonda il guardrail e travolge tre auto sulla SS16: traffico in tilt - News x.com