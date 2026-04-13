Sette anni e una pandemia | la promessa dei musicisti di Barzio che ha ridato una cucina ad Accumoli

Domenica 12 aprile ad Accumoli si è concluso un ciclo iniziato sette anni fa, durante il quale un gruppo di musicisti di Barzio aveva promesso di restituire una cucina al paese colpito dalla pandemia. La cerimonia ha visto la partecipazione di bandiere tricolori portate dalle penne nere e il suono di fanfare militari che risuonava tra i colli ancora privi di foglie. Questo evento ha segnato la fine di un percorso di solidarietà e ricostruzione.

Ad Accumoli, in provincia di Rieti, tra le bandiere tricolori portate dalle penne nere e il suono delle fanfare militari che rimbalzava sui colli ancora spogli di foglie, domenica 12 aprile si è chiuso un cerchio lungo sette anni. La struttura polifunzionale di Madonna delle Coste – costruita.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Manola e Alice, sorelle per scelta da 50 anni: «La nostra è la storia di una lunga e solida amicizia, che ha resistito a partenze, ritorni, trasferimenti, studio, lavoro, matrimoni, nascite e una pandemia»L’amicizia tra noi è cominciata da bambine, si è consolidata nell’adolescenza ed è maturata nell’età adulta.

Dalla Valsassina ad Accumoli: la banda di paese che ha vinto contro la burocrazia e il tempoCi sono storie che nascono da una stretta di mano tra musicanti e resistono al tempo, alle emergenze sanitarie, ai fascicoli impilati sulle scrivanie...