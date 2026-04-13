Sconfinamenti poetici | la poesia internazionale inaugura la Festa della Lettura 2026
Dal 13 aprile si apre la rassegna dedicata alla poesia internazionale presso il Caffè Etablino, in piazza Perin del Vaga, con la cura di Matteo Chiavarone. Il giorno seguente, prende il via un gruppo di lettura diffuso dedicato all’Iliade. La Festa della Lettura 2026 del Municipio II di Roma Capitale entra così nel vivo, con eventi e iniziative rivolti agli appassionati di letteratura e poesia.
Dal 13 aprile presso il Caffè Etablino (piazza Perin del Vaga) il primo appuntamento con la rassegna curata da Matteo Chiavarone; il giorno successivo parte invece il gruppo di lettura diffuso dedicato all’IliadeEntra nel vivo la Festa della Lettura 2026 del Municipio II di Roma Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it
Sconfinamenti poetici: la rassegna che apre la Festa della Lettura 2026Cosa: Inaugurazione della rassegna internazionale di poesia Sconfinamenti poetici e del gruppo di lettura dedicato all’antichità classica.
La Festa della Lettura 2026 trasforma il Municipio II di Roma in un grande laboratorio culturaleTre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso.