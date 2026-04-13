Scatta l’allarme frana ma è un' esercitazione | 80 ecacuati e 168 soccorritori in azione

Oggi si è svolta una simulazione di emergenza in cui si è rappresentata una frana imminente. Durante l’esercitazione, sono state evacuate circa 80 persone e circa 168 soccorritori hanno partecipato alle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area. L’intera attività ha coinvolto diverse squadre di emergenza e si è svolta come se fosse una situazione reale, senza che ci fossero rischi effettivi per i cittadini.

La simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. A Rumo, in Val di Non, la Protezione Civile ha testato sul campo la capacità di risposta del sistema trentino: un’esercitazione complessa, conclusa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 evacuati e 168 soccorritori in azioneLa simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. Argomenti più discussi: Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azione; Strada a rischio nella Sila Greca: frana e dissesto, scatta l’allarme sulla provinciale 251; Frana in Molise, scatta il piano del governo: risorse in arrivo già domani; Frana a Petacciato: Molise nel caos, attesa conferenza stampa - POP. Scatta l'obbligo di riscatto per i bianconeri facebook Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz imposto da Trump: come funziona e quali conseguenze avrà (anche per noi) x.com