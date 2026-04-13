Sarezzo | mostra Schizzi di Mente

A Sarezzo è in corso una mostra intitolata “Schizzi di Mente”, curata dall’arteterapeuta. L’esposizione presenta opere realizzate con tecniche di disegno e schizzi, con l’obiettivo di esplorare il legame tra arte e benessere. La mostra si svolge in una sede locale e resterà aperta fino a una data stabilita. La partecipazione è aperta al pubblico e l’ingresso è gratuito.

Schizzi di Mente – Quando l’Arte Diventa Linguaggio di CuraLa mostra “Schizzi di Mente – Quando l’arte diventa linguaggio di cura”, curata dall’arteterapeuta Dott.ssa Veronica Casella, rappresenta un’importante iniziativa dedicata al valore terapeutico dell’espressione artistica.L’evento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sarezzo: smemo camp di CarnevaleGenitori al lavoro e bambini a casa? La soluzione è in Catena Rossa alla Porta delle Fate.