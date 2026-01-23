Sarezzo | smemo camp di Carnevale

A Sarezzo, durante il Carnevale, il campo Smemo di Catena Rossa alla Porta delle Fate offre un’opportunità per i bambini di trascorrere le vacanze scolastiche in modo sicuro e stimolante. Dopo il positivo riscontro invernale, Fata Smemorina ha deciso di riproporre questa esperienza anche in occasione delle festività, offrendo un'occasione di gioco e socializzazione durante i periodi di assenza dei genitori.

Genitori al lavoro e bambini a casa? La soluzione è in Catena Rossa alla Porta delle Fate. Dopo la bella esperienza invernale Fata Smemorina ci ha preso decisamente gusto a fare i camp nei momenti di vacanza scolastica, oltre all’estate.E così è arriva anche il primo Smemo Camp di Carnevale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sarezzo: camp invernale con Fata SmemorinaLo Smomo Camo D’inverno con Fata Smemorina è un camp dedicato alle famiglie che cercano un'opportunità di intrattenimento e crescita per i bambini durante le vacanze di Natale. Leggi anche: Sarezzo: Lo spiedo del Paulì Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Brescia: barista ucciso a coltellate a Sarezzo. La moglie della vittima: «È venuto per ucciderlo»Piove, a Sarezzo. Al mattino presto, piove anche sul selciato del piazzale davanti al bar Bellavista, frazione di Ponte Zanano, lungo via Dante Alighieri, la controstrada a lato della già ... brescia.corriere.it Omicidio a Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista. Arrestato un 32enneSarezzo (Brescia), 16 dicembre 2025 – Notte di sangue a Sarezzo, paese della bassa Val Trompia. Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è morto nella notte appena trascorsa ... ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.