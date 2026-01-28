chiesti due anni di reclusione terremoto nel pd grossi guai per il big del partito

La Corte d’Appello di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per un grande nome del Pd. La notizia scuote il partito, che si ritrova al centro di un caso giudiziario che coinvolge un esponente di rilievo. La vicenda, ancora in corso, alimenta le polemiche e mette sotto pressione la politica campana e nazionale.

La vicenda giudiziaria che arriva dalla Corte d’Appello di Salerno torna a far discutere la politica campana e nazionale, intrecciando un procedimento penale complesso e una figura di primo piano del panorama istituzionale. Al centro dell’attenzione c’è una richiesta di condanna avanzata dalla Procura generale, che riapre un dossier già affrontato in primo grado e concluso allora con un’assoluzione piena. Nel corso dell’udienza celebrata ieri, lunedì 26 gennaio, il pg ha ribadito una linea già seguita in passato, sollecitando una pena detentiva di due anni nell’ambito del processo di appello legato al crac di una società di consulenza immobiliare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La Corte d’Appello di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per un esponente di spicco del Partito Democratico.

