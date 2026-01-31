4 di Sera Sara Kelany ammutolisce la sinistra | Ma come fate a dirlo?
Questa sera, Sara Kelany interrompe il dibattito sulla vicenda di un poliziotto coinvolto in una sparatoria. Con parole secche, dice:
«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato. Io, vi dico la verità, non vorrei essere al posto di quel poliziotto». Paolo Liguori, ospite a 4 di sera su Rete 4, riflette sul nuovo, controverso caso di Milano, con un 28enne marocchino che ha minacciato un poliziotto con una pistola che si è poi rivelata a salve, venendo freddato. Secondo Liguori, l’agente «è come uno che ha un incidente stradale. Muore un bambino e quello passa un guaio. Lo ricorderà tutta la vita, perché è una persona per bene». La polemica, ancora una volta, è diventata politica, con il centrosinistra che si è schierato in parte contro il membro delle forze dell’ordine chiamando in causa il governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
4 di Sera, Sara Kelany spiana Bonelli: "Muti per 13 anni", ecco la sinistra
Sara Kelany, "chi ha invitato la sinistra in aula. Vergogna!": Hannoun, il caso deflagra
Il caso coinvolge Sara Kelany e le dichiarazioni di Hannoun, sollevando interrogativi sulla presenza della sinistra in aula.
Sara Kelany commenta l'occupazione della sinistra che ha impedito una conferenza dell'estrema destra in Parlamento: "Hanno idee diverse dalle mie, da che pulpito viene la predica da chi invita fiancheggiatori di Hamas"
Sara Kelany commenta l'occupazione della sinistra che ha impedito una conferenza dell'estrema destra in Parlamento
