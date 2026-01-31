4 di Sera Sara Kelany ammutolisce la sinistra | Ma come fate a dirlo?

Questa sera, Sara Kelany interrompe il dibattito sulla vicenda di un poliziotto coinvolto in una sparatoria. Con parole secche, dice:

«Un poliziotto si difende, il balordo muore, l’agente viene indagato per omicidio volontario, tutto sbagliato. Io, vi dico la verità, non vorrei essere al posto di quel poliziotto». Paolo Liguori, ospite a 4 di sera su Rete 4, riflette sul nuovo, controverso caso di Milano, con un 28enne marocchino che ha minacciato un poliziotto con una pistola che si è poi rivelata a salve, venendo freddato. Secondo Liguori, l’agente «è come uno che ha un incidente stradale. Muore un bambino e quello passa un guaio. Lo ricorderà tutta la vita, perché è una persona per bene». La polemica, ancora una volta, è diventata politica, con il centrosinistra che si è schierato in parte contro il membro delle forze dell’ordine chiamando in causa il governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il caso coinvolge Sara Kelany e le dichiarazioni di Hannoun, sollevando interrogativi sulla presenza della sinistra in aula.

