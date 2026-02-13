Athletic Bilbao allarme FIFA | scatta il blocco del mercato Il club rassicura | Caso Padilla in via di risoluzione Cosa sta succedendo

Athletic Bilbao ha ricevuto un avviso dalla FIFA che blocca temporaneamente il mercato, a causa di una disputa legata al trasferimento del giovane portiere Padilla. Il club, attraverso una nota ufficiale, rassicura i tifosi: «La questione è in via di risoluzione e non ci saranno ripercussioni a breve termine». La disputa nasce da un contratto non rispettato in una trattativa precedente, e questa complicazione ha portato alla sospensione delle operazioni di mercato. È un episodio che ha sorpreso gli addetti ai lavori e che si sta risolvendo in queste ore.

Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo» Bologna, e ora cosa succede? Analisi del momento rossoblù, tre grandi problemi da risolvere per scacciare i fantasmi Napoli Roma vista dalla prospettiva di Vergara e Pisilli: così è cambiato il destino dei due giovani talenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Athletic Bilbao, allarme FIFA: scatta il blocco del mercato. Il club rassicura: «Caso Padilla in via di risoluzione». Cosa sta succedendo Approfondimenti su athletic bilbao Indice di liquidità, ora scatta l’allarme: sei club a rischio blocco mercato Frattesi Inter, il caso tra infortuni, minutaggio e mercato: cosa sta succedendo davvero Frattesi Inter è al centro di discussioni per i suoi recenti infortuni, il minutaggio in campo e le voci di mercato. Ultime notizie su athletic bilbao La FIFA vieta all’Athletic Bilbao il tesseramento di nuovi giocatoriCome riportato da Marca, l’Athletic Bilbao è stato inserito nella piattaforma digitale FIFA Registration Bans, Un elenco, nel quale vengono inseriti i club a cui non è permesso temporaneamente tesse ... gianlucadimarzio.com Mercato bloccato e in black list, ma l'Athletic dovrebbe scampare la sanzione della FIFAL'Athletic Bilbao è stato inserito dalla FIFA nella lista dei divieti di tesseramento. Si tratta di un elenco che comprende i club di tutto. tuttomercatoweb.com Dimenticatevi il Guggenheim. Quando si chiede agli abitanti di Bilbao di spiegare la loro città, tornano sempre due cose: il calcio e il fiume. Il calcio serve a raccontare l’identità basca, fortissima, aggirando però il lato più violento del nazionalismo. L’Athletic Bil - facebook.com facebook #Liga, risorge l'Athletic Bilbao: poker al Levante. Pari Siviglia, colpo Getafe x.com