Rivalta si mobilita | i volontari puliscono il parco Peter Pan

Sabato 18 aprile 2026 alle 10:00, un gruppo di volontari si riunirà nel parco Peter Pan, in via Nilde Iotti, per eseguire lavori di pulizia e manutenzione. L'iniziativa mira a ripulire l'area verde e a favorire la cura del patrimonio naturale locale attraverso un intervento condiviso. L'evento coinvolge cittadini e associazioni che hanno deciso di partecipare attivamente alla tutela del parco.

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, il giardino Peter Pan situato in via Nilde Iotti diventerà il fulcro di un intervento collettivo per la salvaguardia del verde urbano. Un gruppo di volontari e residenti si riunirà nel quartiere Gerbole, a Rivalta di Torino, per una massiccia operazione di rimozione dei rifiuti accumulati nelle aree naturali della zona. L’iniziativa, che vede la partecipazione attiva dell’associazione Plastic Free, mira a contrastare direttamente il fenomeno degli scarti abbandonati, puntando al miglioramento della qualità della vita locale attraverso la cura diretta degli spazi pubblici. La mobilitazione nel quartiere Gerbole tra impegno sociale e tutela ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivalta si mobilita: i volontari puliscono il parco Peter Pan Fontespina: studenti e volontari puliscono il mareVolontari e istituzioni si ritrovano a Fontespina per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un’iniziativa che trasforma la pulizia del litorale... Alessandro Cattelan, il Peter Pan della Tv italianaRipercorriamo la storia di Alessandro Cattelan, presentatore incastrato nel personaggio di “presentatore giovane per giovani”.