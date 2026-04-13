Nella giornata di oggi si sono conclusi i match della Serie A 202526, con le partite di Fiorentina e Lazio che hanno deciso i risultati finali. La Juventus ha giocato una partita importante, e gli aggiornamenti sui risultati sono disponibili in tempo reale. I tifosi seguono con attenzione le evoluzioni del campionato, mentre le squadre si preparano per le prossime sfide.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Fiorentina e Lazio chiudono la giornata

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