La pista del terrorismo i precedenti e le indiscrezioni degli inquirenti | tutto quello che sappiamo sull’attacco al traliccio in Carnia

Le indagini sull’attacco al traliccio di Terna avvenuto il 25 marzo in una frazione di Tolmezzo sono ancora in corso. Le forze dell’ordine, tra cui la Direzione distrettuale antimafia del Friuli Venezia Giulia e i Ros di Udine, collaborano con i servizi segreti italiani e tedeschi. Sono stati raccolti elementi che fanno ipotizzare un possibile collegamento con attività terroristiche, ma al momento non sono state ufficializzate accuse o dettagli definitivi.

In mano alla Direzione distrettuale antimafia del Friuli Venezia Giulia e ai Ros di Udine – ma con il supporto dei servizi segreti italiani e tedeschi –, proseguono le indagini sui fatti del 25 marzo, quando a Terzo (frazione di Tolmezzo) il sabotaggio di un traliccio di Terna ha chiuso la.🔗 Leggi su Triesteprima.it La cerimonia, secondo le indiscrezioni, sarà in estate: ecco tutto ciò che sappiamoMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti al grande passo: l’attrice potrebbe sposare già quest’estate il compagno, personal trainer... VIDEO | Ponte Buriano bis: posata la prima pietra. Tutto quello che sappiamo sull'avvio dei lavoriOggi la posa della prima pietra del cantiere che porterà all'edificazione del ponte bis, quello definitivo.