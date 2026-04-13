Durante una recente partita, l’attenzione si è concentrata sulla posizione di McTominay e sulla sua capacità di mantenere il ruolo assegnato. Quando viene ripristinata la sua posizione, il giocatore dimostra di rispettare le indicazioni tattiche senza deludere le aspettative. La rubrica

Bastava mezz'ora da Napoli per vincerla. A Roma Gasperini è riuscito a spazientire persino un uomo mite come Er Fettina Ranieri. Ed è burrasca. Mg Genova 07022026 - campionato di calcio serie A Genoa-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Il goal di Strefezza dopo 30 secondi? Un incidente. Ora ne facciamo quattro. Il tifoso sogna perché vuol sognare. Ma passano i minuti e la riscossa non c’è. In campo una formazione sbagliata. I fab four lì in mezzo sono troppi e continuano a pestarsi i piedi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quando a McTominay ridai la sua posizione, Scott non tradisce

Scott McTominay e la sua presenza nella partita contro la Roma: la risposta ad Antonio ConteScott McTominay si avvicina alla sfida contro la Roma con lo spirito di chi non vuole lasciare nulla al caso in uno dei momenti chiave della stagione.

Infortunio Scott McTominay, la comunicazione ad Antonio ConteL’infortunio al gluteo continua a frenare Scott McTominay, che non riesce ancora a smaltire del tutto il problema fisico accusato nelle ultime...