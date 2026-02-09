Puglia trekking – il tetto di Puglia | Monte Cornacchia
Questa domenica mattina, alle 9.30, parte un’escursione guidata sulla cima più alta della Puglia: Monte Cornacchia. Un’occasione per chi ama camminare e scoprire paesaggi naturali, salendo fino al tetto della regione. La salita promette panorami spettacolari e una giornata all’aria aperta, lontano dal caos della città.
Domenica 15 febbraio – ore 09.30Puglia Trekking – Il Tetto di Puglia: Monte CornacchiaUn’escursione guidata sulla cima più alta della Puglia: Monte Cornacchia.Attraverso un suggestivo percorso ad anello, cammineremo tra boschi di querce e conifere fino a raggiungere le ampie praterie di montagna.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Puglia Trekking
Puglia trekking, il bosco delle Pianelle
Domenica 21 dicembre, la Puglia Trekking propone un'escursione nel Bosco delle Pianelle, un'area naturale ricca di querce, ciclamini e gallerie di carpini.
Ultime notizie su Puglia Trekking
Prossimamente con gli amici di Conversano. Monte Cornacchia, versante di Biccari. facebook
