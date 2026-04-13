Pronostici Levante-Getafe | marcatore e tiri in porta

Domani si affrontano il Levante e il Getafe in una partita di Liga. Gli ospiti cercano di ottenere punti importanti per avvicinarsi alla zona europea. Le statistiche indicano i possibili marcatori e i tiri in porta previsti per questa sfida. La partita si svolgerà in un contesto di equilibrio tra le due squadre, con entrambe alla ricerca di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica.

Pronostici Levante-Getafe: gli ospiti alla ricerca di punti che potrebbero sensibilmente avvicinare la zona Europa. Ecco gli uomini decisivi Mette in palio dei punti pesantissimi il posticipo della Liga, soprattutto per il Getafe, una squadra che vede da vicino la zona Europa qualora riuscisse a prendersi l’intera posta in palio. I padroni di casa, invece, come vi abbiamo già spiegato nel nostro pronostico, vedono proprio da lontano la possibilità di salvezza. I punti sono troppi, il momento non è dei migliori e anche le motivazioni iniziano a venire meno in questo finale di stagione. E se pensiamo solamente a quello che potrebbe essere il lavoro mentale di queste due squadre, allora è evidente che tutti i nostri pronostici e le nostre idee spingono per un’affermazione della squadra ospite.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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