Pronostici Real Madrid-Getafe | marcatore e tiri in porta

Il Real Madrid affronta il Getafe in una partita decisiva, con i Blancos che devono vincere per mantenere vive le speranze di classifica. La squadra di Arbeloa si prepara a scendere in campo determinata, con l’obiettivo di trovare il gol e mettere pressione sugli avversari. Sono attesi pochi tiri in porta, mentre i pronostici indicano un possibile marcatore tra i giocatori di casa.

Pronostici Real Madrid-Getafe: i Blancos hanno un solo risultato a disposizione. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta Un solo risultato a disposizione per il Real Madrid di Arbeloa. Quattro punti in meno rispetto al Barcellona ma anche una partita in meno, quella contro il Getafe. Contro la quale i madrileni hanno dominato negli ultimi anni. La sconfitta della scorsa settimana contro l’Osasuna un po’ di strascichi li potrebbe lasciare in campionato – in Champions contro il Benfica è comunque arrivato il passaggio del turn – ma tutti sanno che al Bernabeu, per rimanere in corsa per la Liga, non sono ammessi passi falsi. Il Real manderà in campo la formazione migliore – in settimana non ci saranno altri impegni – e quindi dovrebbe comunque arrivare una vittoria semplice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

