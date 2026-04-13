Nella partita tra la Fiorentina e la Lazio, si analizzano i possibili marcatori e i giocatori con più tentativi di tiro. La sfida rappresenta un’occasione importante per la Fiorentina, che mira ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Vanoli si prepara a cercare una vittoria che potrebbe rafforzare la sua posizione in classifica. Gli esperti valutano i profili più probabili per incidere sull’esito dell’incontro.

Occasione molto intrigante per la Fiorentina con cui mettere ulteriore distanza tra sé e la zona di retrocessione, la compagine di Vanoli è chiamata a chiudere il cerchio. Con il dubbio Kean ancora da sciogliere, però, si prospetta una serata piuttosto complicata per i Viola, costretti a far fronte a diverse assenze. Non nuova ad exploit di un certo tipo in trasferta, del resto, la Lazio ha diverse frecce con cui far male ai gigliati. In un match nel quale non dovrebbero mancare le ripartenze, occhio a Dia. Alla luce delle molte assenze dalla cintola in su, Sarri ha scelto di affidare le chiavi dell’attacco all’ex Salernitana che ha tra i suoi piedi una chance per certi aspetti irripetibile.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Fiorentina-Lazio: marcatore e tiratori

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