The Cost of Growth la proiezione del documentario alla Sala Fronte del Porto a Padova

Domenica 8 febbraio alle 18, alla Sala Fronte del Porto di Padova, si tiene la proiezione del documentario “The Cost of Growth”. L’evento include anche la presentazione di una campagna di azionariato popolare per sostenere GKN For Future. La serata si svolge in via Santa Maria Assunta, 20, e punta a coinvolgere la comunità sulla lotta in difesa dell’azienda e del territorio.

Domenica 8 febbraio, ore 18 - Sala Fronte del Porto a Padova (via Santa Maria Assunta, 20) in programma “The Cost of Growth”, la proiezione del documentario e presentazione della campagna di azionariato popolare a sostegno di GFF (GKN For Future).Per chi stiamo facendo crescere questa economia? E.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Martedì sera al Rouge et Noir si è tenuta la prima proiezione del documentario “The Cost of Growth” di Thomas Maddens.

Giovedì a Ravenna si è tenuta la proiezione del documentario “The Cost of Growth” con Greta Thunberg.

Martedì 17 febbraio 2026, ore 20.30 Cinema Astra, piazzale Volta – Parma Proiezione del film The Cost Of Growth Ingresso unico: 10 euro ‘The Cost of Growth. A chi appartiene l’economia’, co-prodotto da Voice Over Foundation e diretto da Thomas Madden - facebook.com facebook

